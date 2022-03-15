Жительница российского города провалилась в пропасть вместе с унитазом

Жительница Купино упала в яму, образовавшуюся из-за обвала пола в квартире

Жительница российского города Купино в Новосибирской области вместе с сантехникой упала в яму в своей квартире. Пропасть образовалась из-за обвала пола в ванной комнате женщины, сообщает «КП».

Инцидент произошел на первом этаже дома номер 104/14 на улице Рабочая. По словам очевидицы Ирины, ее соседка провалилась в дыру вместе со стиральной машиной и унитазом. Пострадавшую отвезли в больницу, но врачи не обнаружили серьезных травм. «Я, когда эту дыру увидела, сама себе не поверила — полы-то у нас, оказывается, из пенопласта», — заявила Ирина.

Как отметила очевидица, обвалившийся пол не связан с возрастом здания. «Дом этот построили недавно, ему и десяти лет нет. Однако он уже разваливается на части. И это несмотря на то, что в этом доме выдают квартиры сиротам. Квартиру, где произошло ЧП, арендуют», — рассказала она. Сотрудники ЖКХ починили пол на следующий день, однако Ирина сомневается, что проделанная ими работа поможет избежать подобных происшествий в будущем. «Там просто досточками его решили заделать и сверху линолеум натянуть. Теперь вот сама по дому хожу и боюсь наступить лишний раз — как бы у меня тоже ничего не рухнуло», — пояснила женщина.

В январе похожий инцидент произошел в городе Емва Республики Коми. В построенном в 2010 году доме рухнул пол в ванной одной из квартир на первом этаже. В появившуюся яму упали четыре человека, из них в больницу обратился только один — с несерьезными травмами.