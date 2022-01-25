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В российском городе в ванной жилого дома рухнул пол

Четыре человека пострадали после обрушения пола в ванной в Республике Коми

Фото: Прокуратура Республики Коми

В жилом доме в городе Емва Республики Коми рухнул пол в ванной. Об инциденте сообщает информационное агентство «БНК».

«В пять утра в ванную комнату зашли три человека, следом зашла соседка и не успела закрыть дверь, как они все полетели вниз», — рассказала женщина, проживающая в квартире. Дом, в котором произошел инцидент, был построен в 2010 году, а квартира располагается на первом этаже.

После падения четверо россиян пострадали, одна женщина обратилась в больницу. У пострадавшей болят ноги из-за синяков и ушибов. В больнице ей прописали уколы.

Жильцы больше не могут воспользоваться ванной комнатой: и унитаз, и стиральная машинка разбились. В администрации обвинили в произошедшем самих граждан и сказали, что в ванную нельзя было заходить в количестве больше двух человек. Пострадавшие уже обратились в прокуратуру и к местным депутатам.

В декабре 2021 года с халатностью чиновников столкнулась пенсионерка из Приморья, которая живет в аварийном доме довоенной постройки. Здание признали подлежащим сносу и расселили жильцов, а пенсионерке найти квартиру не смогли, из-за чего ей приходится мерзнуть в жилье с минусовой температурой. На Новый год пенсионерка записала обращение к чиновникам и иронически пожелала им «душевного тепла».

Нина Ташевская
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