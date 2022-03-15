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В Татарстане определили даты уразы 2022 года

Ураза в Республике Татарстан в 2022 году начнется 1 апреля и завершится 1 мая

Фото: Данила Егоров / Коммерсантъ

Ураза (исламский пост) в Республике Татарстан в 2022 году начнется 1 апреля и завершится 1 мая, после чего в регионе начнется празднование мусульманского Ураза-Байрама. Такие даты определило Духовное управление мусульман республики, пишет «Татар-информ» во вторник, 15 марта.

Отмечается, что при невозможности следовать посту и восполнить его в другой день мусульманам предложат уплатить фидию (религиозно-материальную обязанность) в размере 300 рублей за пропущенный день.

В 2021 году в нескольких регионах был установлен один дополнительный выходной, намеченный на 13 мая. Отдых в этот день запланировали в Адыгее, Башкирии и Татарстане в связи с празднованием Ураза-Байрама в честь завершения поста в месяц Рамадан.

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Евгений Шульгин
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