Бездомный мужчина спас тонущую женщину-инвалида на коляске

Бездомный бросился на помощь упавшей в озеро женщине на инвалидной коляске и вытащил ее

Бездомный в американском городе Вирджиния-Бич, штат Вирджиния, бросился на помощь тонувшей женщине-колясочнице и спас ее. Об этом сообщает WRBL.

Ветеран военно-морского флота США Кевин Найзер, который живет в этой местности восемь лет, рассказал, что смотрел с балкона на озеро, когда заметил волнение. Оказалось, что женщина-инвалид на коляске упала в воду. «Я присмотрелся и увидел ноги, и услышал душераздирающий крик о помощи», — вспомнил мужчина.

Он побежал в квартиру, чтобы одеться, а его невеста выбежала к озеру. Когда Найзер прибежал к ней, люди уже вытаскивали женщину из воды. Он принес одеяла, чтобы согреть пострадавшую. Найзер назвал «самой трогательной частью спасения» действия мужчин, которые первыми пришли на помощь к утопающей. Одним из них был бездомный по имени Брэдли Гловер. Он находился в квартире друга и увидел, что женщина в инвалидной коляске упала в воду. Мужчины побежали к пруду, чтобы вытащить ее из воды.

«Я просто сделал это. Инстинкты. Мое тело полностью отключилось. Все, что я мог делать — пытаться вытащить коляску из воды», — сказал Гловер. Он отметил, что до этого ему не приходилось спасать кому-либо жизнь.

Найзер надеется, что другие люди услышат историю, как Гловер помог спасти жизнь женщине, и это вдохновит их помогать другим и лучше относиться к бездомным. «Вы просто пройдете мимо по своим делам и даже не подумаете поздороваться. Вы не узнаете, что этот человек — герой. Этот день изменил меня навсегда», — признался Найзер.

«Я видел, как это произошло, и видел, как он прилег на тротуар, полностью обессиленный. Он даже ничего не ел в тот день. Хотя я много всякого видел во время службы в армии, этот момент изменил меня. Благодаря этому мужчине она [женщина] продолжает дышать», — подытожил американец.

В городской скорой помощи сообщили, что позже пострадавшую доставили в больницу.

Ранее сообщалось, что женщина из США, которая когда-то была бездомной и питалась на помойке, стала доктором наук благодаря урокам, усвоенным за время жизни на улице. Те годы научили ее находчивости, ответственности и управлению временем.