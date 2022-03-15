В работе популярного у россиян интернет-магазина снова произошел сбой

Downdetector: в работе интернет-магазина Wildberries 15 марта снова произошел сбой

В работе популярного у россиян интернет-магазина Wildberries во вторник, 15 марта, снова произошел глобальный сбой. Это следует из данных сервиса Downdetector.

По состоянию на 07:43 по московскому времени было зафиксировано 2 327 отчетов о сбоях в работе онлайн-ретейлера. Почти половина сообщивших о проблемах пользователей (46 процентов) пожаловались на неполадки в работе приложения. Еще 43 процента столкнулись с трудностями при отслеживании заказа. У 11 процентов юзеров наблюдались проблемы с работой веб-сайта.

Чаще всего сообщения о неполадках поступали из Москвы, Екатеринбурга и Новосибирска.

Днем ранее у Wildberries примерно в 7 часов утра по московскому времени произошел глобальный сбой. Он затронул жителей российских городов, включая Москву и Санкт-Петербург. На проблемы также пожаловались пользователи из Белоруссии.

Wildberries является одним из самых крупных фэшн-ретейлеров России. Международный интернет-магазин продает одежду, обувь, электронику, товары для дома и многое другое. Помимо России, Wildberries обслуживает покупателей США, Франции, Италии, Испании, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Армении, Польше, Словакии, а также Германии, Израиля, Молдавии и Турции.