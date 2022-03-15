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Названа вакансия в России с зарплатой 450 тысяч рублей

Senior Java-разработчику в Москве готовы платить 450 тысяч рублей

Фото: Mohammad Rahmani / Unsplash

До 450 тысяч рублей предлагают Senior Java-разработчику. Сотрудник займется написанием кода, разработкой архитектуры, подготовкой unit-тестов. Рейтинг самых высокооплачиваемых мартовских вакансий в Москве составила «Работа.ру» (исследование есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Доход до 300 тысяч рублей доступен генеральному директору в компании, занимающейся отделочными работами. Также в исследовании названа вакансия с заплатой 250 тысяч рублей — это разработчик 1С-Битрикс. Дезинфектору готовы платить от 210 тысяч рублей. Ему предстоит выполнять работы по дезинсекции жилых помещений, согласовывать с клиентом план работ и окончательную стоимость, сдавать отчетность. Должность предполагает ежедневные выплаты.

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До 200 тысяч рублей может зарабатывать IT-рекрутер в одной из российских компаний. Сотрудник будет искать и подбирать персонал в сфере IT.

Ранее стало известно, что одну из самых высоких зарплат для людей пенсионного и предпенсионного возраста (до 200 тысяч рублей в месяц) предлагают дизайнеру мебели во Владивостоке. На 130 тысяч рублей может претендовать токарь-карусельщик в Екатеринбурге.

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Платон Щукин
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