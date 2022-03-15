На Украине задержали попавшего под санкции Зеленского вора в законе

Попавший под санкции Зеленского вор в законе Гега Озургетский задержан на границе Украины

В Винницкой области Украины задержали вора в законе Георгия Киладзе, известного в криминальных кругах как Гега Озургетский. Об этом во вторник, 15 марта, сообщает «Прайм Крайм».

По сведениям издания, он был остановлен сотрудниками погранслужбы и СБУ при попытке незаконного пересечения государственной границы. Известно, что с июня 2021-го Киладзе находится в санкционных списках Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). В отношении него тогда был введен полный запрет на деятельность.

14 мая 2021 года президент Украины Владимир Зеленский провел заседание СНБО, на котором утвердил список криминальных авторитетов и воров в законе, попадающих под санкции Украины. В нем оказались почти 700 человек — 557 воров в законе, из которых только 15 — украинские граждане. Кроме того, в списке оказались 111 иностранцев, которые проживали на территории Украины и считались криминальными авторитетами. Указом президента им запретили въезд в страну, отказали в предоставлении визы и вида на жительство, их активы заблокировали, а тех, кто не успел покинуть территорию страны, разрешили выдворять принудительно.

17 мая украинские Telegram-каналы со ссылкой на собственные источники в офисе главы государства сообщили, что президент получил анонимные письма с угрозами жизни от криминальных лидеров. Сразу после этого охрану главы государства и его семьи усилили, а при СБУ решили создать отдельную группу, которая занялась угрозами в отношении президента.