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В России назвали причину «раскачки» ситуации на Украине

В МИД России заявили, что отправка наемников и оружия на Украину мешает нормализации

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Отправка наемников и поставки оружия на Украину приводят к «раскачке» ситуации в регионе и мешают нормализации происходящего. С таким мнением выступил директор Четвертого Европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон в интервью для РИА Новости.

«Такого рода активность дополнительно мешает нормализации, раскачивает регион, ведет к деградации в области безопасности. Доводим эти оценки до всех партнеров», — уверен он.

О том, что на Украине все чаще замечают появление наемников, говорил и президент России Владимир Путин в ходе бесед с канцлером Германии Олафом Шольцем. Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков заявлял, что ведомство продолжит уничтожать иностранных наемников, которые прибывают на Украину. По его словам, все места дислокации известны российским войскам и по ним будут продолжать наносить точечные удары.

Алевтина Запольская
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