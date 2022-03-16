Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
Моя страна

В Тюмени покажут спектакли в рамках «Больших гастролей»

В Тюмени с 19 марта пройдут спектакли «Дягилев. Сезоны» и «Приключения Чиполлино»

Фото: Министерство культуры Российской Федерации

Государственный театр оперы и балета Республики Саха (Якутия) имени Сивцева-Суорун Омоллоона покажет в Тюмени спектакли в рамках «Больших гастролей». Об этом сообщается на сайте министерства культуры России.

Так, с 19 марта по 4 апреля на сцене Тюменского драматического театра пройдут такие спектакли, как «Дягилев. Сезоны», «Приключения Чиполлино», а также Вечера шедевров мирового балета «Ballet-GALA». 

Отмечается, что в рамках межрегионального направления «Больших гастролей» спектакли также покажут в Тобольске, Нижневартовске, Сургуте, Ноябрьске и Муравленко.

Ранее в марте сообщалось, что Казанский государственный театр юного зрителя с 16 по 20 марта также проведет в Ярославле серию спектаклей в рамках «Больших гастролей». Зрителей ознакомят со спектаклями «Незнайка», «Евгений Онегин», «Железяка, или училка из недалекого будущего», «Супница, или кипящие страсти» и «Пижама на шестерых».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Процкова
Обсудить
Последние новости
Стал известен мирный план России и Украины из 15 пунктов
В Госдуме оценили вероятность увеличения социальных выплат в течение года
Хозяйка кота-мема из Харькова вышла на связь после долгого отсутствия в сети
Землетрясение в Японии повредило электросети
На Украине задержали девять тысяч вагонов из России
Метеорологи спрогнозировали резкое потепление в Москве в выходные
Названы города Крыма с подорожавшим жильем
На Украине захотели получить «абсолютные гарантии безопасности»
Международный суд ООН потребовал от России остановить операцию на Украине
Производитель игрушек создал мини-робота для изучения Луны
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.