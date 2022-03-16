В Тюмени покажут спектакли в рамках «Больших гастролей»

В Тюмени с 19 марта пройдут спектакли «Дягилев. Сезоны» и «Приключения Чиполлино»

Государственный театр оперы и балета Республики Саха (Якутия) имени Сивцева-Суорун Омоллоона покажет в Тюмени спектакли в рамках «Больших гастролей». Об этом сообщается на сайте министерства культуры России.

Так, с 19 марта по 4 апреля на сцене Тюменского драматического театра пройдут такие спектакли, как «Дягилев. Сезоны», «Приключения Чиполлино», а также Вечера шедевров мирового балета «Ballet-GALA».

Отмечается, что в рамках межрегионального направления «Больших гастролей» спектакли также покажут в Тобольске, Нижневартовске, Сургуте, Ноябрьске и Муравленко.

Ранее в марте сообщалось, что Казанский государственный театр юного зрителя с 16 по 20 марта также проведет в Ярославле серию спектаклей в рамках «Больших гастролей». Зрителей ознакомят со спектаклями «Незнайка», «Евгений Онегин», «Железяка, или училка из недалекого будущего», «Супница, или кипящие страсти» и «Пижама на шестерых».