Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Песков отказался комментировать вопрос отставки Набиуллиной

Песков ответил на вопрос о новом главе ЦБ словами «когда президент внесет, тогда и внесет»

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался отвечать на вопрос, какие именно кандидатуры на должность председателя Центробанка может вскоре внести глава государства Владимир Путин и состоится ли отставка Эльвиры Набиуллиной, передает ТАСС.

По его словам, такие назначения никогда не анонсируются. «Когда президент внесет, тогда и внесет», — прокомментировал он ситуацию. Путин должен объявить кандидатуры на следующей неделе.

Ранее ряд источников сообщили, что Набиуллина написана заявление об отставке. На прошлой неделе, 9 марта, Песков рассказал, что в Кремле ничего не знают об этом.

Тогда же пресс-секретарь главы государства напомнил, что Путин неоднократно оценивал работу регулятора в сложившейся ситуации, в том числе комментировал предпринимаемые им действия. До этого Песков указывал, что президент высоко оценивает работу Центробанка и его председателя.

Ситуация в регуляторе радикально изменилась в конце февраля 2022 года. После начала конфликта на Украине Банк России столкнулся с санкциями Запада, которые в том числе подразумевают блокировку его активов за рубежом. Самыми заметными действиями ЦБ в этот период стали повышение ключевой ставки до 20 процентов и продолжительный запрет на торги на Московской бирже.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Кремль оценил вариант Киева по нейтральному статусу Украины
Швейцария ввела новые санкции против России
Стало известно о сотнях тысяч бежавших в Молдавию украинцев
Глава UFC назвал сроки возвращения Макгрегора
В России признали зависимость дефолта от действий США
Роскомнадзор заблокировал сайты нескольких СМИ
На «Севмаше» подготовят к испытаниям два ракетоносца
Названа причина досрочного пробуждения сурков в Московском зоопарке
Песков отказался комментировать вопрос отставки Набиуллиной
Врач назвал отличия в симптомах у омикрона и стелс-омикрона
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.