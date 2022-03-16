Песков отказался комментировать вопрос отставки Набиуллиной

Песков ответил на вопрос о новом главе ЦБ словами «когда президент внесет, тогда и внесет»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался отвечать на вопрос, какие именно кандидатуры на должность председателя Центробанка может вскоре внести глава государства Владимир Путин и состоится ли отставка Эльвиры Набиуллиной, передает ТАСС.

По его словам, такие назначения никогда не анонсируются. «Когда президент внесет, тогда и внесет», — прокомментировал он ситуацию. Путин должен объявить кандидатуры на следующей неделе.

Ранее ряд источников сообщили, что Набиуллина написана заявление об отставке. На прошлой неделе, 9 марта, Песков рассказал, что в Кремле ничего не знают об этом.

Тогда же пресс-секретарь главы государства напомнил, что Путин неоднократно оценивал работу регулятора в сложившейся ситуации, в том числе комментировал предпринимаемые им действия. До этого Песков указывал, что президент высоко оценивает работу Центробанка и его председателя.

Ситуация в регуляторе радикально изменилась в конце февраля 2022 года. После начала конфликта на Украине Банк России столкнулся с санкциями Запада, которые в том числе подразумевают блокировку его активов за рубежом. Самыми заметными действиями ЦБ в этот период стали повышение ключевой ставки до 20 процентов и продолжительный запрет на торги на Московской бирже.