В Кремле ответили на вопрос об отставке Набиуллиной

В Кремле ничего не знают о якобы поданном главой Центробанка России Эльвирой Набиуллиной заявлении об отставке, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его слова приводит Интерфакс.

«Нет, нам об этом неизвестно», — уточнил он, реагируя на соответствующий вопрос.

Кроме того, Песков ответил и на вопрос о том, как президент Владимир Путин оценивает работу регулятора в сложившейся ситуации. По его словам, глава государства «неоднократно давал оценки» деятельности Банка России.

В прошлом Песков отмечал, что Путин не раз высоко оценивал работу Центрального банка и его председателя Эльвиры Набиуллиной. С конца февраля 2022 года, после объявленной президентом военной спецоперации, регулятор столкнулся с санкциями со стороны Запада, подразумевающими в том числе блокировку его активов за рубежом.