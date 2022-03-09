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В Кремле ответили на вопрос об отставке Набиуллиной

Песков заявил об отсутствии в Кремля информации о якобы отставке главы ЦБ Набиуллиной
Эльвира Набиуллина

Эльвира Набиуллина. Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

В Кремле ничего не знают о якобы поданном главой Центробанка России Эльвирой Набиуллиной заявлении об отставке, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его слова приводит Интерфакс.

«Нет, нам об этом неизвестно», — уточнил он, реагируя на соответствующий вопрос.

Кроме того, Песков ответил и на вопрос о том, как президент Владимир Путин оценивает работу регулятора в сложившейся ситуации. По его словам, глава государства «неоднократно давал оценки» деятельности Банка России.

В прошлом Песков отмечал, что Путин не раз высоко оценивал работу Центрального банка и его председателя Эльвиры Набиуллиной. С конца февраля 2022 года, после объявленной президентом военной спецоперации, регулятор столкнулся с санкциями со стороны Запада, подразумевающими в том числе блокировку его активов за рубежом.

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Платон Щукин
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