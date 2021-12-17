В Кремле ответили на вопрос о доверии Путина к Набиуллиной

Президент России Владимир Путин неоднократно высоко оценивал работу Центрального банка и его председателя Эльвиры Набиуллиной. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о кредите доверия главы государства к политике регулятора, передает РИА Новости.

По словам Пескова, в Кремле прислушиваются ко всем точкам зрения относительно проводимого в России экономического курса. Таким образом он прокомментировал сообщения о том, что некоторые эксперты выступают против ужесточения Центробанком кредитно-денежной политики, поскольку это может негативно повлиять на экономический рост и не помочь борьбе с инфляцией.

17 декабря в 13:30 Банк России проведет последнее в этом году заседание по ключевой ставке. Большинство экспертов считают, что регулятор повысит ставку на один процентный пункт, до 8,5 процента.

1 декабря министерство экономического развития сообщило, что инфляция в России с 23 по 29 ноября 2021 составляет 8,38 процента по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. С начала года к 29 ноября инфляция в России достигла 7,51 процента.