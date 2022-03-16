Россияне начали скупать китайские смартфоны

Продажи китайских смартфонов в России в марте выросли в два раза

В начале весны российские магазины фиксируют резкое увеличение спроса на смартфоны китайских брендов. С 28 февраля по 13 марта продажи устройств Huawei, Honor, Oppo, Vivo и Realme в среднем выросли в два раза, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование МТС.

Сразу после начала спецоперации России на Украине россияне начали скупать смартфоны Apple, Samsung и Xiaomi, а после того как цены на них взлетели, а сами они начали заканчиваться, переключились на более дешевые модели. Наибольший рост показывают устройства Huawei (плюс 300 процентов продаж), наименьший из указанных брендов — Realme (плюс 80 процентов).

Возрос интерес и к кнопочным телефонам, так называемым фичефонам. За последние две недели их купили на 12 процентов больше, чем в предыдущие недели. В Vivo подвердили резкое увеличение продаж, Realme согласились с оценками МТС, в Oppo, ZTE, Xiaomi и Honor не прокомментировали исследование.

Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин отмечает, что в абсолютном значении рост продаж китайских брендов не настолько впечатляющий. С 24 по 28 февраля общие продажи смартфонов выросли в четыре раза, а затем в ход пошли недорогие и менее популярные модели китайских вендоров, то есть то, что осталось. По его мнению, в апреле, когда наступит некоторая ясность с курсом рубля, ретейлеры могут возобновить закупки устройств, что позволит снизить дефицит.

В свою очередь руководитель направления «Смартфоны» «AliExpress Россия» Аркадий Маркарьян предположил, что в ближайшее время потребители все больше будут уходить в сторону недорогих и средних по цене китайских брендов. Кроме того, те, кому нужна только голосовая связь, станут активнее приобретать кнопочные телефоны.

Ранее в разговоре с «Лентой.ру» главный редактор Wylsacom Media, эксперт по мобильным устройствам Александр Побыванец допустил, что в ближайшие месяцы в России сформируется дефицит смартфонов, так как дистрибьютеры находятся в состоянии полной неопределенности, то есть не могут оценить ни курс рубля, ни проблемы с логистикой, ни спрос населения.