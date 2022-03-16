Гепард выпрыгнул из травы перед невозмутимым оленем-инвалидом и был проигнорирован

Офицер Индийской лесной службы Сусанта Нанда опубликовал в Twitter видеозапись, на которой видно, как маленький трехногий олень проигнорировал подобравшегося к нему гепарда и продолжил невозмутимо есть траву прямо перед носом у хищника.

На ролике олень-инвалид, у которого не хватает правой задней ноги, невозмутимо щиплет траву. Гепард выпрыгивает из высокой травы в нескольких сантиметрах перед ним, но хищнику не удается напугать оленя. Тот остается спокойным и продолжает есть, даже не вздрогнув. Животных разделяет только хлипкий сетчатый забор.

По всей видимости, запись была сделана в заповеднике, где животные содержатся в открытых вольерах, которые могут посещать туристы. Большая кошка безуспешно пытается прокусить проволочную ограду, но олень продолжает стоять на месте.

За кадром слышно, как очевидцы смеются над этой ситуацией. Одна из женщин обращается к оленю и говорит: «Что с тобой не так? Оно может съесть тебя!»

С момента публикации видео набрало более 50 тысяч просмотров. В комментариях многие пользователи удивлялись, почему большая кошка не перепрыгнула невысокую ограду и не набросилась на добычу.

Ранее сообщалось, что гепард попытался напасть на ребенка в сафари-парке Вест-Мидленд в британском городе Бьюдли, графство Вустершир. Нападение закончилось неудачей: хищник не смог преодолеть усиленное стекло и отскочил от него с глухим стуком.