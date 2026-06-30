Минсельхоз оценил ситуацию с топливом для аграриев

Минсельхоз: Ситуация с топливом для аграриев находится под контролем

Ситуация с топливом для российских аграриев находится под контролем, в мониторинге участвует ряд профильных ведомств. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства (Минсельхоза) РФ.

В период проведения сезонных полевых работ спрос на топливо со стороны предприятий агропромышленного комплекса (АПК) традиционно растет, отметили в ведомстве. Мониторингом доступности горюче-смазочных материалов помимо Минсельхоза занимаются сотрудники Министерства энергетики и Федеральной антимонопольной службы.

Представители этих ведомств регулярно взаимодействуют с представителями топливных компаний и аграриями, добавили в Минсельхозе. Речь идет не только о доступности топлива на внутреннем рынке, но также об особенностях ценообразования.

На фоне участившихся случаев атак украинских беспилотников на российские нефтеперерабатывающие заводы на подъездах к заправкам ряда АЗС стали формироваться внушительные очереди. В ряде регионов ввели ограничения на продажу топлива, а некоторые сети повысили цены на популярные у граждан марки бензина.

Ради стабилизации ситуации на внутреннем рынке вице-премьер Александр Новак призвал регионы повысить эффективность использования соответствующих ресурсов и применять взвешенный подход к их распределению с учетом потребностей в ключевых отраслях. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил о подготовке к импорту определенного объема топлива.