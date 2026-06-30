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20:23, 30 июня 2026Спорт

Леброн Джеймс решил сменить команду

Баскетболист Леброн Джеймс покинет «Лос-Анджелес Лейкерс» после восьми сезонов в команде
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Luke Hales / Getty Images

Четырехкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс решил сменить команду. Об этом со ссылкой на агента баскетболиста Рича Пола сообщает инсайдер Шэмс Чарания на своей странице в Х.

Отмечается, что 41-летний форвард уже уведомил руководство клуба о решении. Одним из главных претендентов на игрока является «Голден Стейт Уорриорз».

Джеймс покинет «Лейкерз» после восьми сезонов. В 2020 году он помог команде выиграть чемпионский титул. Также форвард становился чемпионом НБА в 2012-м и 2013-м с «Майами Хит» и 2016-м с «Кливленд Кавальерс».

Ранее Джеймс стал первым в истории игроком НБА, который забил с передачи сына. Это произошло 10 апреля 2026 года в выездной игре с «Голден Стейт Уорриорз», ему ассистировал его 21-летний сын Бронни Джеймс.

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