В матче НБА впервые сын сделал ассист отцу

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
09:45, 10 апреля 2026Спорт

Бронни Джеймс сделал ассист на отца Леброна Джеймса в матче НБА
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Ezra Shaw / Getty Images

Защитник «Лос-Анджелес Лейкер»с Бронни Джеймс ассистировал отцу — Леброну Джеймсу — в выездном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) против «Голден Стейт Уорриорс». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Это первый случай в истории лиги, когда сын помог отличиться отцу. 28 марта Джеймс-старший ассистировал Бронни.

41-летний Джеймс набрал 26 очков в матче, сделал 8 подборов и отдал 11 передач. 21-летний Бронни набрал 10 очков, сделал 1 подбор и отдал три передачи.

Леброн Джеймс — четырехкратный чемпион НБА (2012, 2013, 2016, 2020). Его по четыре раза называли самым ценным игроком регулярного чемпионата и серии плей-офф. В составе сборной США спортсмен выиграл Олимпийские игры в 2008, 2012 и 2024 годах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok