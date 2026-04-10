В матче НБА впервые сын сделал ассист отцу

Бронни Джеймс сделал ассист на отца Леброна Джеймса в матче НБА

Защитник «Лос-Анджелес Лейкер»с Бронни Джеймс ассистировал отцу — Леброну Джеймсу — в выездном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) против «Голден Стейт Уорриорс». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Это первый случай в истории лиги, когда сын помог отличиться отцу. 28 марта Джеймс-старший ассистировал Бронни.

41-летний Джеймс набрал 26 очков в матче, сделал 8 подборов и отдал 11 передач. 21-летний Бронни набрал 10 очков, сделал 1 подбор и отдал три передачи.

Леброн Джеймс — четырехкратный чемпион НБА (2012, 2013, 2016, 2020). Его по четыре раза называли самым ценным игроком регулярного чемпионата и серии плей-офф. В составе сборной США спортсмен выиграл Олимпийские игры в 2008, 2012 и 2024 годах.

