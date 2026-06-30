Сильные дожди обрушатся на российский регион

МЧС: Сильные дожди обрушатся в ночь на 1 июля на Пермский край

В ночь на среду, 1 июля, на Пермский край обрушатся сильные дожди. Об этом предупредили жителей российского региона в пресс-службе управления МЧС, передает РИА Новости.

«Ночью 1 июля по югу края прогнозируется сильный дождь, в отдельных районах — туман. Возможны аварии на системах ЖКХ, заторы и увеличение ДТП», — предупредили в ведомстве.

Во время ливней россиян призвали воздержаться от прогулок и поездок, вместо этого посоветовали укрыться от непогоды в помещениях. Если обойтись без машины невозможно, стоит соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и торможений на дороге, подчеркнули в МЧС.

Ранее жителей Москвы предупредили о скорых грозах. Непогода обрушится на столицу в предстоящие выходные, 4 и 5 июля. Однако на температурный фон осадки сильно не повлияют: показатель останется на уровне плюс 25 градусов, ночью посвежеет до плюс 15-17 градусов в Москве и плюс 10-13 градусов по области.