Россия назвала ЕС сверхдержавой двойных стандартов

Постпред России Чижов заявил, что взаимодействие с ЕС заморожено, но возможно не навсегда

На данный момент взаимодействие Москвы и Европейского союза (ЕС) полностью заморожено. Об этом заявил постпред России в объединении Владимир Чижов, передает ТАСС.

Однако, по словам дипломата, никто не говорит, что взаимодействие приостановлено навсегда. «Такой формулировки никто не употреблял. Сейчас мы имеем то, что имеем», — уточнил он.

Чижов также уличил ЕС в политике двойных стандартов в связи с позицией Брюсселя по вопросу приема беженцев. «Достаточно давно Евросоюз сам себя называл "сверхдержавой образа жизни", имея в виду, что главное достижение всей евроинтеграции — это высокий уровень жизни для жителей своей страны. Сейчас я бы назвал ЕС сверхдержавой двойных стандартов», — резюмировал он.

Ранее стало известно, что Евросоюз решил не отказываться от российской водки и икры. Как заявили в Еврокомиссии, запрет на импорт предметов роскоши из России не вводится, новый санкционный пакет объединения распространяется только на экспорт.