Евросоюз решил не отказываться от российской водки и икры

ЕК сообщила, что Евросоюз не стал запрещать импорт водки и икры из России

Европейский союз (ЕС) решил не отказываться от российской водки и икры. Как заявили в Еврокомиссии, запрет на импорт предметов роскоши из России не вводится, санкционный пакет распространяется только на экспорт, передает ТАСС.

Отмечается, что на сайте ЕК в формате «вопрос-ответ» были прокомментированы новые антироссийские ограничения. В вопросе уточняется, распространяется ли запрет Евросоюза на предметы роскоши и на импорт из России, например, икру или водку.

«Нет, данный пакет санкций направлен на то, чтобы лишить Россию доступа к предметам роскоши ЕС», — пояснили в Еврокомиссии.

15 марта Европейский союз ввел четвертый пакет антироссийских санкций. Под ограничения попали 15 физических лиц, в том числе олигарх Роман Абрамович и другие бизнесмены, а также 9 организаций. Кроме того, был введен запрет на ввоз предметов роскоши в Россию, в частности, автомобилей дороже 50 тысяч евро, люксовых духов и сумок, алкоголя и деликатесов.

Ранее, 13 марта, США запретили импорт водки, бриллиантов и морепродуктов из России, об этом объявил глава государства Джо Байден. Как говорится в заявлении Белого дома, запрет импорта этих товаров лишит Россию более чем 1 миллиарда долларов дохода.

