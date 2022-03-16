У карликовой галактики нашли гигантское гало

Французские астрономы нашли звездное гало у карликовой галактики в созвездии Печь

Астрономы Парижской обсерватории во Франции изучили карликовую сфероидальную галактику в созвездии Печь (Fornax Dwarf) и обнаружили, что она имеет протяженное звездное гало размером более 17 тысяч световых лет в поперечнике. Об этом сообщается в препринте, опубликованном в репозитории arXiv.

Fornax Dwarf, открытая в 1938 году, является второй по яркости карликовой сфероидальной галактикой (dSph) в окрестностях Млечного Пути. Она находится на расстоянии примерно в 460 тысяч световых лет от Земли и имеет шесть шаровых скоплений. В новой работе ученые представили результаты наблюдений, проведенных с помощью космического телескопа Gaia для оценки популяции красных гигантов в галактике.

Исследователи выявили разрыв в профиле плотности галактики и обнаружили компонент, напоминающий звездное гало из-за почти симметричной морфологии. Его масса оценивается примерно в 10 процентов от общей массы галактики. Данные также предполагают, что фактические размеры Fornax Dwarf могут оказаться даже больше 17,6 тысячи световых лет.

Астрономы предполагают, что относительно гигантское звездное гало может быть связано с недавним расширением звезд в галактике. Такой сценарий предполагает, что гало Млечного Пути заполнено диффузным и ионизированным газом, формирующим окологалактическую среду (CGM) и влияющим на галактики-соседей.

Галактическое гало состоит из разреженного горячего газа, звезд и темной материи и простирается далеко за пределы видимой части галактики. Так, гало Млечного пути простирается до 80 тысяч парсек от центра и содержит лишь несколько процентов от общего числа звезд в галактике. В нем находится несколько карликовых галактик, которые испытывают влияние гравитационных сил от Млечного Пути и постепенно разрушаются, образуя звездные потоки.