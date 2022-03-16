Бывший советник главы Росрыболовства получил срок за продажу должности

Суд приговорил экс-советника главы Росрыболовства к 4 годам за мошенничество и освободил

Пресненский суд Москвы вынес приговор бывшему советнику главы Росрыболовства Юрию Хохлову по делу о мошенничестве при продаже должности. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Экс-чиновнику назначено четыре года и восемь месяцев колонии общего режима и штраф в 500 тысяч рублей. Вместе с тем он был освобожден в связи с отбытием наказания, уточнили в ведомстве.

По версии следствия, в 2016 году Хохлов и его сообщники предложили знакомому за семь миллионов долларов занять руководящую должность в подразделении Росрыболовства на Дальнем Востоке.

При передаче первого транша в 300 тысяч долларов сообщников чиновника задержали сотрудники ФСБ. Сам он скрылся и был объявлен в международный розыск. Его задержали на Кипре и экстрадировали в Россию в декабре 2020 года. Прокуратура просила приговорить Хохлова к шести годам лишения свободы.