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Силовые структуры

Бывший советник главы Росрыболовства получил срок за продажу должности

Суд приговорил экс-советника главы Росрыболовства к 4 годам за мошенничество и освободил
Юрий Хохлов (справа)

Юрий Хохлов (справа). Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Пресненский суд Москвы вынес приговор бывшему советнику главы Росрыболовства Юрию Хохлову по делу о мошенничестве при продаже должности. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Экс-чиновнику назначено четыре года и восемь месяцев колонии общего режима и штраф в 500 тысяч рублей. Вместе с тем он был освобожден в связи с отбытием наказания, уточнили в ведомстве.

По версии следствия, в 2016 году Хохлов и его сообщники предложили знакомому за семь миллионов долларов занять руководящую должность в подразделении Росрыболовства на Дальнем Востоке.

При передаче первого транша в 300 тысяч долларов сообщников чиновника задержали сотрудники ФСБ. Сам он скрылся и был объявлен в международный розыск. Его задержали на Кипре и экстрадировали в Россию в декабре 2020 года. Прокуратура просила приговорить Хохлова к шести годам лишения свободы.

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Любовь Ширижик
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