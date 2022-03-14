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Обвиняемому в мошенничестве экс-советнику главы Росрыболовства запросили срок

В Москве прокуратура запросила шесть лет колонии экс-советнику главы Росрыболовства

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

В Москве прокуратура запросила шесть лет колонии бывшему советнику главы Росрыболовства Юрию Хохлову, обвиняемому в мошенничестве на семь миллионов долларов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Игоря Зубера.

По его словам, прокурор также попросил суд оштрафовать экс-советника на 900 тысяч рублей и изменить меру пресечения на заключение под стражу.

Адвокат в свою очередь попросил оправдать оправдать Хохлова в связи с отсутствием состава преступления.

В декабре 2020 года Кипр выдал бывшего советника Росрыболовства России. По версии следствия, за семь миллионов долларов он в 2016 году пытался продать назначение на должность руководителя аукционного дома рыболовства.

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Мария Рубникович
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