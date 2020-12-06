Кипр выдал России обвиняемого в мошенничестве экс-советника главы Росрыболовства

Бывший советник главы Росрыболовства Юрий Хохлов, обвиняемый в мошенничестве, экстрадирован в Россию с Кипра. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Генпрокуратуру РФ.

За семь миллионов долларов он в 2016 году пытался продать назначение на должность руководителя аукционного дома рыболовства.

По требованию Генеральной прокуратуры компетентные органы Кипра выдали экс-советника руководителя Федерального агентства по рыболовству. В сопровождении сотрудников ФСИН и российского бюро Интерпола Хохлов был доставлен в Москву.