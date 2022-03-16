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Лестница в Красноярске попала в Книгу рекордов России

Лестницу на Торгашинский хребет в Красноярске официально признали самой длинной в России

Фото: Правительство Красноярского края

Красноярскую лестницу на Торгашинский хребет официально признали самой длинной в стране — объект попал в Книгу рекордов России. Об этом сообщается на официальном портале правительства края.

Отмечается, что ранее звание самой длинной лестницы России принадлежало Чкаловской лестнице в Нижнем Новгороде. Знаменитую лестницу Красноярска открыли для туристов 1 декабря 2021 года, она состоит из более чем 1,6 тысячи ступней, которые ведут на Торгашинский хребет.

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«В январе мы подали заявку на регистрацию рекорда, подготовили все необходимые документы, видео. Гордимся нашим проектом. Приглашаем красноярцев и гостей города посетить этот объект», — отметила директор Туристского информационного центра Красноярского края Алена Кочанова.

Объект соединяет две достопримечательности Красноярска — Торгашинский хребет и национальный парк «Красноярские Столбы» в единый туристический кластер с общей сетью пешеходных троп. Так, подъем на вершину занимает примерно 40 минут, спуск — 20. За несколько месяцев лестницу успели посетить более ста тысяч красноярцев и гостей города.

Ранее в марте в Красноярском крае в естественную среду обитания выпустили 28 молодых особей маралов. В краевой дирекции по особо охраняемым природным территориям отметили, что это знаковое событие, которому предшествовала серьезная подготовка. Всего в естественную среду планируется вывести 60 особей редких копытных.

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Дарья Рыбак
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