Лестница в Красноярске попала в Книгу рекордов России

Лестницу на Торгашинский хребет в Красноярске официально признали самой длинной в России

Красноярскую лестницу на Торгашинский хребет официально признали самой длинной в стране — объект попал в Книгу рекордов России. Об этом сообщается на официальном портале правительства края.

Отмечается, что ранее звание самой длинной лестницы России принадлежало Чкаловской лестнице в Нижнем Новгороде. Знаменитую лестницу Красноярска открыли для туристов 1 декабря 2021 года, она состоит из более чем 1,6 тысячи ступней, которые ведут на Торгашинский хребет.

«В январе мы подали заявку на регистрацию рекорда, подготовили все необходимые документы, видео. Гордимся нашим проектом. Приглашаем красноярцев и гостей города посетить этот объект», — отметила директор Туристского информационного центра Красноярского края Алена Кочанова.

Объект соединяет две достопримечательности Красноярска — Торгашинский хребет и национальный парк «Красноярские Столбы» в единый туристический кластер с общей сетью пешеходных троп. Так, подъем на вершину занимает примерно 40 минут, спуск — 20. За несколько месяцев лестницу успели посетить более ста тысяч красноярцев и гостей города.

Ранее в марте в Красноярском крае в естественную среду обитания выпустили 28 молодых особей маралов. В краевой дирекции по особо охраняемым природным территориям отметили, что это знаковое событие, которому предшествовала серьезная подготовка. Всего в естественную среду планируется вывести 60 особей редких копытных.