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В Крыму понадеялись на поездки россиян на полуостров через Украину

Глава парламента Крыма Константинов заявил, что россияне смогут приезжать через Украину

Фото: Pixabay

Глава крымского парламента Владимир Константинов понадеялся, что скоро россияне смогут приезжать по железной дороге в Крым через территорию Украины. Об этом он рассказал РИА Новости.

«Уверен, недалеко то время, когда мы будем ездить в Москву и Питер не вокруг Азовского моря, а через Запорожье и Харьков. Этим же путем пойдут в Крым основные потоки отдыхающих. Это более привычный и более короткий маршрут», — заявил он, добавив, что его остается только «окончательно денацифицировать».

Ранее Константинов сообщил, что полуостров возобновляет экономические отношения с Херсонской областью Украины. По его словам, сейчас полуостров оказывает своим соседям гуманитарную помощь, однако это только начало его участия в процессе денацификации этой территории.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, по итогам которого большинство жителей полуострова поддержали это решение. Украина считает территорию оккупированной, из-за чего перекрыла идущий от Днепра Северо-Крымский канал, обеспечивавший более 80 процентов потребностей полуострова в пресной воде. В декабре 2014-го Украина прекратила движение автобусов и поездов через границу с Крымом. Киевские власти уверяли, что мера носит временный характер.

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Марина Совина
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