В Крыму понадеялись на поездки россиян на полуостров через Украину

Глава парламента Крыма Константинов заявил, что россияне смогут приезжать через Украину

Глава крымского парламента Владимир Константинов понадеялся, что скоро россияне смогут приезжать по железной дороге в Крым через территорию Украины. Об этом он рассказал РИА Новости.

«Уверен, недалеко то время, когда мы будем ездить в Москву и Питер не вокруг Азовского моря, а через Запорожье и Харьков. Этим же путем пойдут в Крым основные потоки отдыхающих. Это более привычный и более короткий маршрут», — заявил он, добавив, что его остается только «окончательно денацифицировать».

Ранее Константинов сообщил, что полуостров возобновляет экономические отношения с Херсонской областью Украины. По его словам, сейчас полуостров оказывает своим соседям гуманитарную помощь, однако это только начало его участия в процессе денацификации этой территории.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, по итогам которого большинство жителей полуострова поддержали это решение. Украина считает территорию оккупированной, из-за чего перекрыла идущий от Днепра Северо-Крымский канал, обеспечивавший более 80 процентов потребностей полуострова в пресной воде. В декабре 2014-го Украина прекратила движение автобусов и поездов через границу с Крымом. Киевские власти уверяли, что мера носит временный характер.