В России пригрозили желающим поехать на Украину иностранным наемникам

Глава делегации России в Вене Гаврилов пообещал наемникам судьбу военной базы подо Львовом

Иностранных наемников, обнаруженных на Украине, будет ждать судьба военной базы подо Львовом, уничтоженной российскими военными. С таким обещанием обратился к иностранным военным глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. Об этом сообщает ТАСС.

«Описали все, что было, особенно с наемниками. Предупредили — как с Яворовским полигоном произошло, так и будет происходить с другими наемниками», — заявил Гаврилов в эфире телеканала «Россия 24».

13 марта в Минобороны доложили об уничтожении на западе Украины до 180 иностранных наемников в результате ударов по центрам подготовки в населенном пункте Старичи и на военном полигоне Яворовский. В ведомстве пояснили, что в этих учебных центрах готовили наемников перед боевыми действиями, а также их использовали как базу хранения вооружения и военной техники из зарубежных стран.

Позже в Министерстве обороны России пообещали продолжать уничтожать иностранных наемников в ходе спецоперации на Украине. В Минобороны указали, что ряд западных стран на государственном уровне поощряют участие своих граждан в качестве наемников в боевых действиях на Украине против российских войск.