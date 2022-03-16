Захарова упрекнула Японию в отсутствии собственной внешнеполитической позиции

В МИД заявили, что новые заявления Токио по Курилам диктуются Вашингтоном

Новые заявления Токио по вопросу Курил не связаны с национальными интересами Японии и диктуются Вашингтоном в поддержку своей антироссийской позиции, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью радио Sputnik.

«Сейчас абсолютно четко мы видим отсутствие собственной внешнеполитической линии у Японии в международных делах», — заявила дипломат, упрекая Токио.

По мнению Захаровой, США выступили против взаимовыгодного сотрудничества России и Японии. Дипломат обвинила Вашингтон во вмешательстве в отношения двух стран, отметив, что Москва и Токио могли бы найти приоритетные направления взаимодействия и партнерства.

8 марта глава МИД Японии Есимаса Хаяси заявил, что позиция страны по поводу южной части Курильских островов остается неизменной, Токио считает эти территории «исконно японскими».

Отмечается, что ранее Япония не использовала термин «исконные территории». Новое определение прозвучало вскоре после слов директора департамента Европы японского МИД Хидэки Уямы об «оккупации» южных Курильских островов Россией.

Ранее Захарова поделилась мнением о том, что США поддерживают претензии Японии к российским островам из-за собственной выгоды. Она также обвинила Токио в искусственном нагнетании истерики вокруг Курил.