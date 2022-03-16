В МИД обвинили страны Европы в желании выслужиться перед НАТО

Дипломат Пилипсон заявил, что некоторые страны Европы стремятся выслужиться перед НАТО

Директор Четвертого Европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон обвинил некоторые страны Европы в желании выслужиться перед НАТО. Он отметил подобные устремления в «яростном неприятии» ситуации на Украине, передает РИА Новости.

«Страны-члены Евросоюза и НАТО реагируют, прежде всего, в духе пресловутой евроатлантической солидарности. В ряде случаев, к сожалению, фиксируем инициативное стремление отдельных столиц выслужиться перед Брюсселем и Вашингтоном в своем "яростном неприятии" событий на Украине», — подчеркнул дипломат.

По словам Пилипсона, российскую сторону удивила реакция со стороны Словении по уровню русофобии. Он указал, что в одностороннем порядке разрываются межведомственные соглашения, дело доходит вплоть до враждебных акций в Любляне, несмотря на то, что по инициативе словенской стороны в прошлом году был учрежден День российской-словенской дружбы.

Ранее премьер-министр Словении Янез Янша по итогам переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским заявил, что Украина является членом европейской семьи и в настоящий момент сильнее всех защищает ее ценности. Он добавил, что страна поддерживает принятие Украины в Европейский союз и призвал украинцев оставаться смелыми.

