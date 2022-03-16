Девушка с псориазом показала тайное тату и раскрыла его значение

Девушка с заболеванием кожи показала фото в белье, объяснив, что ее тату означает борьбу

Блогерша Клэр Спургин (Claire Spurgin) с заболеванием кожи показала откровенную фотографию, объяснив тайный смысл своего тату, которое обычно скрывает под одеждой. На ее пост в Instagram обратило внимание издание Daily Star.

На размещенном снимке транслирующая идеи бодипозитива девушка предстала в нижнем белье, продемонстрировав тату в виде стрелы и тело, пораженное псориазом (воспалительное заболевание, зачастую поражающее кожные покровы, на которых образуются папулы или бляшки розового цвета — прим. «Ленты.ру»). Блогерша объяснила, что нанесенный в области ребер рисунок важен для нее, поскольку означает борьбу с болезнью.

«Татуировки со стрелами символизируют идею борьбы и триумфа. Стрелу нужно отвести назад, прежде чем она полетит вперед. Она смотрит в определенном направлении и может отобразить ваш жизненный путь. Я, например, постоянно двигаюсь вперед и самосовершенствуюсь», — поделилась 25-летняя девушка в подписи к посту.

Кроме того, Спургин поделилась, что за время лечения на одних участках ее кожного покрова покраснения пропали, в то время как на других стали еще заметнее. По словам героини материала, в рамках терапии она по-прежнему принимает 75 миллиграмм циклоспорина в день (лекарственный препарат, действие которого направлено на подавление иммунной системы — прим. «Ленты.ру»).

Другие пользователи поддержали девушку, поблагодарив ее за смелость. «Ты такая красивая и сильная!», «Люблю тебя, ты великолепна», «Вижу, что тебе намного лучше, надеюсь, скоро ты окончательно поправишься », «Спасибо, это очень смело с твоей стороны. Ты шикарна!», — комментировали они.

В феврале Клэр Спургин также показала фотографии своего тела без ретуши и восхитила подписчиков. Девушка призналась, что врачи диагностировали у нее псориаз в 2017 году: он был спровоцирован солнечным ожогом в зоне плеч. Заболевание начало распространяться по всему телу, и после долгих лет сокрытия пораженной кожи Спургин приняла свою внешность и начала делиться фото в соцсетях.