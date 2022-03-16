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В США сообщили о единогласном одобрении резолюции против России

Сенат США единогласно одобрил осуждающую Россию резолюцию из-за спецоперации

Фото: Pixabay

Сенат США единогласно одобрил резолюцию, осуждающую руководство России за спецоперацию. При этом указывается, что такое решение не имеет законодательной силы и не накладывает на исполнительную власть никаких обязательств, сообщает РИА Новости со ссылкой на Washington Post.

«Сенат единогласно поддержал резолюцию, осуждающую Россию», — отмечается в сообщении.

По информации американского издания, документ 4 марта внес республиканец Линдси Грэм. Он предложил осудить российскую операцию.

Ранее Белый дом поддержал диалог между Россией и Украиной. Пресс-секретарь ведомства Джен Псаки отметила, что США ежедневно выходят на контакт с Киевом по этому вопросу.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для страны. Позже США, Евросоюз и ряд других стран ввели санкции в отношении российских физических и юридических лиц.

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Марина Совина
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