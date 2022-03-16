Ведущая Первого канала пожаловалась на состояние загородного участка

Телеведущая Роза Сябитова показала на видео участок с собачьими экскрементами

Ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале Роза Сябитова пожаловалась на состояние своего загородного участка, который оказался завален собачьими экскрементами. В своем Telegram-канале она рассказала, что решила привести территорию в порядок.

Сябитова сняла на видео участок, на котором кроме дома расположены другие постройки. Они обиты светлыми деревянными панелями. На территории высажены деревья, а дороги вымощены камнем.

Телеведущая обратила внимание, что за зимний период ее домашние питомцы оставили много экскрементов. «Вы не смущайтесь, что я вам это показываю. Для тех, у кого есть животные, это привычное дело. Понятно, что это нужно убрать», — рассказала Сябитова.

По словам телеведущей, фекалии необходимо убирать, иначе они навредят состоянию газона. Сябитова планирует решить проблемы с помощью профессионалов. «Я, наверное, как и все подрасслабилась, а весна, она все-таки требует определенных усилий. Сегодня ко мне приедут опять мои профессиональные садовники, и мы будем продолжать подготовку к весне», — поделилась телеведущая.

В сентябре 2021 года на состояние участка в Подмосковье пожаловалась российская модель и певица Анна Калашникова — на территории стали справлять нужду соседские коты. Владельцы питомцев пообещали купить для них вольеры, однако проблема не решилась.

