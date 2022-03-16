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Раскрыто влияние ухода Booking.com на российские сервисы для бронирования жилья

Российские сервисы для путешествий начали поднимать комиссии после ухода Booking.com

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Раскрыто влияние ухода Booking.com на российские сервисы для путешествий и бронирования жилья — они начали поднимать комиссии за свои услуги. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирины Тюриной.

«С уходом крупнейшего сервиса бронирования гостиничных услуг Booking.com некоторые российские компании, предоставляющие аналогичные услуги, начали поднимать размер комиссии для отелей, — сказала эксперт. — В итоге ее размер порой даже превышает тот, который позволял себе американский монополист».

По ее словам, Российская гостиничная ассоциация (РГА) уже направила письмо в правительство России с просьбой установить предельный размер комиссионных для систем бронирования в десять процентов.

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Тюрина рассказала, что отечественные отельеры предполагали, что после ухода американской компании с российского туррынка оставшиеся сервисы получат рост валовой выручки, что позволит им снизить комиссию.

«Отельеры считают установление повышенной комиссии необоснованным. По их словам, российские системы бронирования фактически воспользовались сложным положением отелей, внезапно потерявших основной канал связи с потребителями», — заявила пресс-секретарь РСТ и добавила, что увеличенные комиссии сервисов могут привести к снижению доходности гостиниц, что не позволит им поддерживать инфраструктуру.

Ранее в марте заместитель председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко назвала отечественным туристам альтернативу закрытым в России сервисам для путешествий. По ее словам, несмотря на западные санкции, туристическая отрасль продолжит развиваться, а россияне не останутся без возможности забронировать номер в отеле.

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Валентина Процкова
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