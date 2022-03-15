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Россиянам назвали альтернативу закрытым в России сервисам для путешествий

В Госдуме назвали сервис для путешествий «Островок» альтернативой Booking.com

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Заместитель председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко назвала отечественным туристам альтернативу закрытым в России сервисам для путешествий. Об этом сообщает радио Sputnik.

По словам эксперта, несмотря на западные санкции, туристическая отрасль продолжит развиваться, а россияне не останутся без возможности забронировать номер в отеле. «Думаю, проблем не возникнет. Многие санатории и гостиницы имеют свои сайты, работают в режиме бронирования. Есть много сайтов, где размещаются отзывы туристов. У нас есть аналоги Booking.com, например, "Островок"», — высказалась депутат.

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Кроме того, Костенко предложила искать информацию о турах и возможностях размещения в социальных сетях. «Некая миграция произойдет в Telegram, будет больше страниц, которые пропагандируют туристические продукты», — предположила она. При этом специалист подчеркнула, что комитет Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры будет контролировать уровень цен в отрасли.

Ранее российские туроператоры заметили восстановление продаж летних туров по России после рекордного падения в начале марта. По мнению Сергея Ромашкина, тренд на восстановление связан в том числе и с первыми эффектами ухода с российского рынка иностранной системы бронирования Booking.com.

5 марта сервис по бронированию жилья перестал работать в России. Представитель голландской компании прокомментировал, что предоставление туристических услуг в России приостановлено в связи с «возрастающей сложностью ведения бизнеса в стране».

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Валентина Процкова
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