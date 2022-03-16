Жительница Свердловской области спасла брошенную слепую собаку
Жительница Свердловской области спасла слепую собаку по кличке Биба, от которой отказались прежние хозяева. Данную историю приводит KP.RU.
Согласно материалу, 23 декабря 2021 года неизвестные подкинули 15-летнюю чихахуа в ветеринарную клинику «Неовит», которая расположена в Екатеринбурге. Сотрудники учреждения предположили, что животное оставили из-за ее возрастных заболеваний. Известно, что собака страдает хронической болезнью почек, артериальной гипертензией и катарактой.
«Первые две недели Биба никого к себе не подпускала, нападала и кусала руки. Ела, только когда все уходили, преимущественно ночью. (...) О чувствах брошенных животных мы можем судить только по их поведению. Прожив всю свою жизнь с одним человеком, возрастные животные очень страшатся перемен», — пояснила представитель Центра реабилитации животных (ЦРЖ) Елена, которая помогла пристроить Бибу к уроженке Каменска-Уральского Оксане Шульгиной.
Новая хозяйка чихахуа рассказала, что более 18 лет спасает пожилых собак, от которых отказались прошлые владельцы. На данный момент в ее доме живут 10 собак различных пород. «Я всегда говорю: "Маленькая, старенькая, злобная — это для меня". Мне прямо нравится с ними возиться. Я понимаю, что они не злые, а просто перепуганные гномы, которые нуждаются в заботе и поддержке», — уточнила в заключение Шульгина.
Ранее сообщалось, что пользователь социальной сети выложил видео, на котором его собака спасает тонущего олененка. Черный лабрадор вытащил животное из воды и принес хозяину, чем вызвал бурную реакцию зрителей.