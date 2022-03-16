Жительница Свердловской области спасла брошенную слепую собаку

Жительница Каменска-Уральского спасла брошенную 15-летнюю чихахуа Бибу

Жительница Свердловской области спасла слепую собаку по кличке Биба, от которой отказались прежние хозяева. Данную историю приводит KP.RU.

Согласно материалу, 23 декабря 2021 года неизвестные подкинули 15-летнюю чихахуа в ветеринарную клинику «Неовит», которая расположена в Екатеринбурге. Сотрудники учреждения предположили, что животное оставили из-за ее возрастных заболеваний. Известно, что собака страдает хронической болезнью почек, артериальной гипертензией и катарактой.

«Первые две недели Биба никого к себе не подпускала, нападала и кусала руки. Ела, только когда все уходили, преимущественно ночью. (...) О чувствах брошенных животных мы можем судить только по их поведению. Прожив всю свою жизнь с одним человеком, возрастные животные очень страшатся перемен», — пояснила представитель Центра реабилитации животных (ЦРЖ) Елена, которая помогла пристроить Бибу к уроженке Каменска-Уральского Оксане Шульгиной.

Новая хозяйка чихахуа рассказала, что более 18 лет спасает пожилых собак, от которых отказались прошлые владельцы. На данный момент в ее доме живут 10 собак различных пород. «Я всегда говорю: "Маленькая, старенькая, злобная — это для меня". Мне прямо нравится с ними возиться. Я понимаю, что они не злые, а просто перепуганные гномы, которые нуждаются в заботе и поддержке», — уточнила в заключение Шульгина.

Ранее сообщалось, что пользователь социальной сети выложил видео, на котором его собака спасает тонущего олененка. Черный лабрадор вытащил животное из воды и принес хозяину, чем вызвал бурную реакцию зрителей.