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Сильвестр Сталлоне поселился рядом с Ким Кардашьян

Актер Сильвестр Сталлоне купил поместье в Хидден-Хиллс за 18,2 миллиона долларов

Фото: Kevin Winter / Getty Images

Американский актер Сильвестр Сталлоне вместе с женой, актрисой Дженнифер Флавин купили новое поместье в США. Пара поселилась в элитном пригороде Лос-Анджелеса Хидден-Хиллс, рядом с Ким Кардашьян и другими знаменитостями, пишет Dirt.

За новый дом супруги заплатили 18,2 миллиона долларов. На участке площадью более 80 соток распложены главный особняк, гостевой дом, постройка у бассейна, гараж на четыре машины и конюшня. Общая жилая площадь зданий — 929 квадратных метров. Во всех помещениях выполнен ремонт, стоимость которого эксперты оценивают в миллионы долларов. Интерьеры выполнены в нейтральных приглушенных оттенках, а жилые комнаты драпированы струящимися шторами.

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В главной гостиной много окон и есть стеклянные стены — за счет этого большую часть дня помещение наполнено естественным светом. Рядом находится столовая с темно-коричневым паркетным полом, который контрастирует со светлым оформлением комнаты. В доме также есть кухня с островом для готовки, медиазал с проектором и удобными диванами, спальня, гардеробная и ванная комната. Среди прочих удобств на территории поместья имеется бассейн, увешанный зеркалами фитнес-зал, массажный кабинет и винный погреб с дегустационным залом.

Ранее поселиться рядом с Ким Кардашьян решил ее бывший муж, рэпер Канье Уэст. Артист приобрел в Хидден-Хиллс ранчо в непосредственной близости к дому, где телезвезда живет с их общими детьми. Дом достался Уэсту за 4,5 миллиона долларов. На территории находится внешне непримечательное одноэтажное здание площадью 335 квадратных метров с четырьмя спальнями с устаревшим ремонтом в стиле 1980-х годов и тремя ванными комнатами.

Нина Ташевская
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