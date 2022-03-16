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Ценам на жилье предсказали падение

Эксперты спрогнозировали снижение стоимости вторичного жилья на 25-30 процентов

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В условиях затяжного кризиса стоимость вторичного жилья может упасть на 25-30 процентов. Такую динамику на рынке недвижимости предсказали эксперты, опрошенные NEWS.ru.

Объем сделок купли-продажи на вторичном рынке снизился, так как продавцы и покупатели недвижимости ждут дальнейших разъяснений от профильных ведомств по работе с ипотекой, в том числе об условиях льготных программ. Кредиты по ставке более чем в 20 процентов годовых оказались непосильными для большей части населения, реальные доходы которого не растут.

Сейчас цены на рынке вторичного жилья в большинстве крупных городов России находятся на пике, однако уже в мартовские праздники они опустились на 0,5-1 процент — эксперты называют такое снижение показателем того, что рынок вторичного жилья перегрет. Число покупателей начинает снижаться: из-за изменения условий кредитования и возросшей разницы между ставками на первичное и вторичное жилье потребители начинают переключаться на новостройки.

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Снижение спроса в таких условиях неизбежно, что приведет к падению стоимости жилья. В 2014 году после повышения ключевой ставки до 17 процентов цена квадратного метра опустилась на 15-20 процентов в рублях и до 55 процентов в долларах. Сейчас, по мнению экспертов, ситуация будет похожей: из-за недоступности дешевых денег спрос будет падать, а продавцы вторичного жилья либо пересмотрят ценники, либо откажутся от продажи недвижимости.

Некоторые владельцы уже передумали продавать жилье — это стало одной из причин увеличения числа объявлений об аренде, так как владельцы решили временно сдать недвижимость. Количество объявлений в Москве за месяц выросло на 14 процентов.

Нина Ташевская
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