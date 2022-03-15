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Объяснен рост числа объявлений об аренде

Рост количества объявлений об аренде связан с волатильностью курса рубля

Фото: Роман Денисов / Globallookpress.com

Количество объявлений об аренде квартир в Москве за месяц увеличилось на 41 процент. Причины такого роста объяснил руководитель «Циан. Аналитика» Алексей Попов, сообщает ТАСС.

По словам эксперта, увеличение числа объявлений связано с сезонными колебаниями, волатильностью курса рубля и неопределенностью с ценами на продажу, а также в связи с переездом в другие города.

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Как отметил Попов, такая динамика в первую очередь укладывается в обычные сезонные колебания рынка, после новогоднего затишья число новых объявлений обычно растет. Многие продавцы и покупатели не понимают, что можно считать рыночной ценой, а другие не могут совершить сделку: например, купить на вырученные деньги новостройку или лот на вторичном рынке после продажи своей недвижимости.

Сдавать свое жилье решили и те, кто временно переехал в другие города и страны, но эту причину роста количества объявлений Попов назвал не самой заметной, так как возможности для поездок сократились. Аналитик подчеркнул, что стоимость аренды недвижимости в новых объявлениях не отличается от текущих рыночных показателей. «Если бы большинство новинок было бы от тех, кто уезжает, то логичнее было бы ожидать, что такие объявления будут выходить с дисконтом, чтобы быстрее заключить сделку», — рассказал Попов.

Ранее в марте аналитики спрогнозировали стоимость аренды квартир для москвичей. По мнению экспертов, цены останутся неизменными. Значительного повышения или снижения на рынке аренды жилья ожидать не стоит, так как доходы арендаторов не увеличиваются, поэтому даже при активном спросе ставки не смогут вырасти в разы.

Нина Ташевская
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