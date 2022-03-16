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Акции китайских гигантов взлетели в цене

Стоимость акций Alibaba и Didi на биржах США выросла на премаркете 16 марта

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Стоимость акций китайских гигантов, торгующихся на биржах в США, растет на премаркете 16 марта. Так, Alibaba прибавляет почти 20 процентов, Baidu — около 15 процентов, а Didi — более 40 процентов.

На бирже в Гонконге бумаги Alibaba закрылись ростом более чем на 27 процентов, акции Baidu, как и еще одного техногиганта Tencent, подорожали более чем на 20 процентов. Hang Seng, ключевой индекс Гонконгской биржи, вырос более чем на 9 процентов.

Alibaba от TradingView

Бумаги взлетели в цене на фоне сообщений из Китая, пишет CNBC. Так, одно из государственных СМИ сообщило о встрече, посвященной вопросам финансовой стабильности и прошедшей под председательством вице-премьера Лю Хэ.

Из статьи следует, что Пекин планирует оказывать поддержку листингу китайских компаний за рубежом. В материале также говорится о том, что регуляторам следует «как можно скорее закончить» с давлением на интернет-компании — оно уже стоило им потерь в 2021 году.

На прошлой неделе американская Комиссия по биржам и ценным бумагам (SEC) заявляла, что ряд компаний из Китая рискуют подвергнуться делистингу — их могли исключить из котировального списка. На фоне подобных новостей акции предприятий дешевели. На китайский рынок также давили геополитические факторы и очередная вспышка коронавируса.

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Платон Щукин
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