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В США рассказали о бесполезности украинских танков для Пакистана

Defense News: украинские танки бесполезны для Пакистана

Фото: Akhtar Soomro / Reuters

Танки украинского производства бесполезны в Пакистане, поскольку на заводе имени Малышева в Харькове нет производственной линии для двигателей 6ТД и 6ТД-2, к тому же приспособленных для работы с определенным сортом смазочного масла, доступным только на Украине, пишет американское издание Defense News, ссылаясь на источник.

В публикации говорится, что в настоящее время Пакистан ищет в России подходящую нефть, из которой можно было бы получать нужное для Т-80УД смазочное масло. Издание отмечает, что спецоперация России в Донбассе не повлияет на боеготовность пакистанских Т-80УД, поскольку Исламабад выводит их из эксплуатации.

Defense News, ссылаясь на источник, напоминает, что ранее три танка «Оплот-П» — развитие Т-80УД и последующего Т-84 — «с треском провалились» на испытаниях в Пакистане, уступив место танкам VT-4 и Al-Khalid I.

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В сентябре 2021 года журнал Military Watch написал, что китайские танки VT-4, состоящие на вооружении Пакистана, могут стать угрозой для российских Т-90 вооруженных сил Индии.

В феврале того же года журнал The National Interest написал, что украинский танк Т-84 «Оплот» заметили близ военного полигона Юма в американском штате Аризона.

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Иван Потапов
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