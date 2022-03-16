Названы влияющие на спрос туристических услуг факторы

Эксперт Ромашкин рассказал о снижении спроса на туристические услуги на 30 процентов

Генеральный директор турфирмы Сергей Ромашкин рассказал «Ленте.ру» об изменении спроса на услуги туристического бизнеса в России. По его словам, за последние три недели он снизился минимум на 30 процентов. Эксперт объяснил это закрытием аэропортов на юге страны.

«Спрос очень неровный. Он был очень хорошим в середине февраля. Потом спрос снизился по разным направлениям от 30 до 60 процентов», — поделился он.

Закрытие аэропортов Симферополя, Геленджика и Анапы Ромашкин назвал фактором, существенно повлиявшим на снижение летних продаж. «Туристы, которые планировали свои поездки, вынуждены сейчас взять паузу, потому что они не понимают, смогут ли они прилететь и когда. Альтернативные способы проезда многих не устраивают», — указал эксперт. К таким способам специалист отнес перемещение на личном автотранспорте и поезде.

Однако благодаря государственной программе стимулирования внутреннего туризма «Туристический кешбэк» заметно оживление спроса на туристические услуги. «Мы видим, что произошло оживление, и, что важно, в этой части программы нам добавили возможность поехать в мае и в июне, важные для летнего периода и для пляжного отдыха месяцы. То, что июнь добавился, — это очень хорошая новость, туристы оценили», — заметил Ромашкин.

Ранее владелец туристического агентства Майя Котляр перечислила популярные туристические направления в России. По ее словам, для любителей курортного отдыха открыт юг страны — Краснодарский край и Крым, для предпочитающих уединение и природу — Байкал, Алтай и Карелия.