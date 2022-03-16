Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Польша срочно закупит ударные беспилотники у США

В Минобороны Польши заявили о планах закупки американских беспилотников MQ-9 Reaper

Фото: Gene Blevins / globallookpress.com

Польша имеет планы закупки американских беспилотников по специальной ускоренной процедуре на фоне кризиса безопасности в Европе, заявил представитель Агентства по вооружениям польского Минобороны Кшиштоф Платек, сообщает Reuters.

«Мы планируем в срочном порядке закупить первые беспилотные [ударные] летательные аппараты MQ-9 Reaper. Мы говорим о поставке нескольких комплектов. Это решение является ответом на рост напряженности в Центральной и Восточной Европе», — заявил Платек.

Он выразил надежду, что беспилотники будут доставлены в Польшу до конца года. Конкретное число аппаратов и предполагаемая сумма возможного контракта с США не оглашалась.

Ранее стали известны подробности о недавно одобренных поставках американских танков для Польши. Заказчик получит танки M1A2 Abrams, инженерные машины, тренажеры и боеприпасы. В состав вооружения танков войдут устаревшие снаряды, которые разработали 20 лет назад.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дмитрий Сотак
Обсудить
Последние новости
Стал известен мирный план России и Украины из 15 пунктов
Журналист рассказал о компромате на королеву в мемуарах принца Гарри
Монеточка пожаловалась фанатам на финансовые проблемы
Раскрыты новые характеристики двойной звездной системы Гамма Цефея
СКР возбудит дело из-за уголовного преследования Рогозина на Украине
Польша срочно закупит ударные беспилотники у США
В Таиланде придумали способ вернуть туристов в страну
Европейская страна признала невозможным запрет въезда Абрамовичу
В Молдавии рассказали о срыве договоренностей вокруг долга перед «Газпромом»
Кремль прокомментировал данные о мирном плане России и Украины
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.