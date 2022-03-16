Польша срочно закупит ударные беспилотники у США

В Минобороны Польши заявили о планах закупки американских беспилотников MQ-9 Reaper

Польша имеет планы закупки американских беспилотников по специальной ускоренной процедуре на фоне кризиса безопасности в Европе, заявил представитель Агентства по вооружениям польского Минобороны Кшиштоф Платек, сообщает Reuters.

«Мы планируем в срочном порядке закупить первые беспилотные [ударные] летательные аппараты MQ-9 Reaper. Мы говорим о поставке нескольких комплектов. Это решение является ответом на рост напряженности в Центральной и Восточной Европе», — заявил Платек.

Он выразил надежду, что беспилотники будут доставлены в Польшу до конца года. Конкретное число аппаратов и предполагаемая сумма возможного контракта с США не оглашалась.

Ранее стали известны подробности о недавно одобренных поставках американских танков для Польши. Заказчик получит танки M1A2 Abrams, инженерные машины, тренажеры и боеприпасы. В состав вооружения танков войдут устаревшие снаряды, которые разработали 20 лет назад.