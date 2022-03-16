В Роспотребнадзоре оценили возможность новой волны COVID-19 из-за стелс-омикрона

В Роспотребнадзоре считают, что стелс-омикрон вряд ли вызовет новую волну COVID-19

Стелс-омикрон вряд ли спровоцирует новую волну коронавируса в России. Так оценил возможность вспышки COVID-19 руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов, его цитирует РИА Новости.

По его словам, несмотря на рост доли стелс-омикрона в общей картине заболеваемости, число новых случаев коронавируса в стране продолжает снижаться.

Помимо этого, значительная доля населения имеет иммунитет к коронавирусу благодаря вакцинации или перенесенной инфекции, подчеркнул Хафизов.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко предупредил, что вариант омикрона BA.2 вскоре может стать следующим преобладающим штаммом COVID-19 в мире. Вакцинированные от COVID-19 имеют меньше рисков заразиться стелс-омикроном, подчеркнул министр.