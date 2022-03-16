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В Казани проведут интерактивный спектакль о Вселенной

Интерактивная программа «Академия увлекательных наук» состоится для школьников в Казани

Фото: Greg Rakozy / Unsplash

Спектакль под названием «Академия увлекательных наук» проведут в Казани. Об этом сообщает местное агентство «Татар Информ».

По информации издания, интерактивная программа для учеников младших классов школ Приволжского и Советского районов столицы республики состоится 17 марта в арт-резиденции «Созвездие-Йолдызлык». Школьники в концертно-интерактивной форме вместе с героями представления изучат законы Вселенной и узнают интересные факты об астрономии.

«Дети не просто получат информацию о тайнах Вселенной в доступной форме, но и сами смогут поучаствовать в процессе смены времени года на одной из планет, примерить на себя роль атмосферного слоя Земли и облачиться в образ Луны или Солнца», — уточнил художественный руководитель культурного учреждения Дмитрий Платонов.

Ранее стало известно, что с с 17 по 22 марта в Пскове пройдет 48-й фестиваль русской музыки имени М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова. Выступления состоятся на сцене большого концертного зала Псковской филармонии. Для посещения концертов зрители старше 18 лет должны предъявить либо отрицательный ПЦР-тет, либо сертификат о вакцинации, либо справку о перенесенном заболевании.

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Майя Пономаренко
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