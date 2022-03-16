Стало известно о сотнях тысяч бежавших в Молдавию украинцев

Более 300 тысяч украинцев въехали в Молдавию после начала боев

Более 300 тысяч украинцев въехали в Молдавию, спасаясь от боевых действий на территории своей страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел республики.

По данным правоохранителей, в период с 24 февраля по 16 марта в страну въехали 309 723 бежавших граждан Украины. Вскоре стало известно, что более 207 тысяч из них покинули страну и направились в другие европейские страны.

Ранее сообщалось, что украинские власти не смогли согласовать с Международным комитетом Красного Креста (МККК) новый гуманитарный коридор из Мариуполя. 15 марта из города сумели выехать около двух тысяч гражданских автомобилей.