Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Стало известно о сотнях тысяч бежавших в Молдавию украинцев

Более 300 тысяч украинцев въехали в Молдавию после начала боев

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Более 300 тысяч украинцев въехали в Молдавию, спасаясь от боевых действий на территории своей страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел республики.

По данным правоохранителей, в период с 24 февраля по 16 марта в страну въехали 309 723 бежавших граждан Украины. Вскоре стало известно, что более 207 тысяч из них покинули страну и направились в другие европейские страны.

Ранее сообщалось, что украинские власти не смогли согласовать с Международным комитетом Красного Креста (МККК) новый гуманитарный коридор из Мариуполя. 15 марта из города сумели выехать около двух тысяч гражданских автомобилей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Кремль оценил вариант Киева по нейтральному статусу Украины
Швейцария ввела новые санкции против России
Стало известно о сотнях тысяч бежавших в Молдавию украинцев
Глава UFC назвал сроки возвращения Макгрегора
В России признали зависимость дефолта от действий США
Роскомнадзор заблокировал сайты нескольких СМИ
На «Севмаше» подготовят к испытаниям два ракетоносца
Названа причина досрочного пробуждения сурков в Московском зоопарке
Песков отказался комментировать вопрос отставки Набиуллиной
Врач назвал отличия в симптомах у омикрона и стелс-омикрона
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.