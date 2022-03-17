Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

ФСБ уличила бывшего помощника прокурора из Адыгеи в получении взятки

СКР возбудил дело о взятке против экс-помощника прокурора Гиагинского района Адыгеи

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Бывший помощник прокурора Гиагинского района Республики Адыгея попал под следствие по подозрению в коррупции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе республиканского управления Следственного комитета России (СКР).

Сотрудника надзорного ведомства уличила в совершении преставления ФСБ, которая предоставила материалы оперативно-разыскной деятельности для возбуждения уголовного дела по статье 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки за незаконные действия»).

В СКР отметили, что проверка в отношении подозреваемого проводилась по согласованию с Генпрокуратурой и надзорным ведомством Адыгеи.

По данным следствия, помощник днем 14 марта в служебном кабинете получил от директора коммерческого предприятия взятку за то, чтобы отвести компанию от административной ответственности за нарушение законодательства, которое было выявлено прокуратурой. В момент передачи денег подозреваемого задержали сотрудники ФСБ.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
Россия избежала дефолта по госдолгу
Путешествующий по Арктике россиянин рассказал о встрече с белым медведем
Суд в Москве отказался арестовывать блогера Била
Российский миллиардер рассказал о жизни «в плену» из-за заблокированной карты
Названы лучшие дешевые ноутбуки
Роспотребнадзор утвердил рекомендации по тестам на коронавирус при омикроне
Захарова назвала цель украинского закона о коллаборационизме
Выступавший с Пугачевой музыкант рассказал о доме детства
В Госдуме предложили сблизиться с Северной Кореей
Арестованная в Москве чемпионка ОИ из США признала вину в контрабанде наркотиков
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.