ФСБ уличила бывшего помощника прокурора из Адыгеи в получении взятки

СКР возбудил дело о взятке против экс-помощника прокурора Гиагинского района Адыгеи

Бывший помощник прокурора Гиагинского района Республики Адыгея попал под следствие по подозрению в коррупции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе республиканского управления Следственного комитета России (СКР).

Сотрудника надзорного ведомства уличила в совершении преставления ФСБ, которая предоставила материалы оперативно-разыскной деятельности для возбуждения уголовного дела по статье 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки за незаконные действия»).

В СКР отметили, что проверка в отношении подозреваемого проводилась по согласованию с Генпрокуратурой и надзорным ведомством Адыгеи.

По данным следствия, помощник днем 14 марта в служебном кабинете получил от директора коммерческого предприятия взятку за то, чтобы отвести компанию от административной ответственности за нарушение законодательства, которое было выявлено прокуратурой. В момент передачи денег подозреваемого задержали сотрудники ФСБ.