Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Сбер и АСВ договорились о сотрудничестве в сфере реализации активов

Сбер и ГК «Агентство по страхованию вкладов» заключили соглашение о сотрудничестве

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Сбер и государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве в сфере продажи активов ликвидируемых финансовых организаций. Об этом говорится в сообщении Сбера.

В частности, стороны договорились о размещении на специализированном Портале DA информации о реализуемом имуществе финансовых организаций, в отношении которых Агентство является конкурсным управляющим (ликвидатором). На портале экспонируется около 9 тысяч активов на сумму более 339 миллиардов рублей.

Портал DA станет для Агентства еще одной полноценной витриной, где потенциальные покупатели смогут получить исчерпывающую информацию об интересующем их имуществе.

«Помимо банковских продуктов Сбербанк предлагает своим клиентам сервисы, удовлетворяющие их потребности. Портал DA — одно из таких решений, на котором собраны активы для предпринимателей и частных лиц. Все желающие могут легко найти и приобрести нужное имущество для старта или расширения бизнеса, а также продать непрофильные активы. Соглашение с АСВ, несомненно, повысит привлекательность сервиса для наших клиентов, а наш партнёр получит хорошую возможность продвигать свои активы на популярной и эффективной площадке», — отметил начальник управления принудительного взыскания и банкротства Сбербанка Евгений Акимов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Татьяна Романова
Обсудить
Последние новости
Тайвань начал готовиться к вторжению Китая из-за спецоперации на Украине
Неизвестный купил бывший дом звезды «Мстителей»
Путин оценил выбор крымчан воссоединиться с Россией
В России допустили падение цен на ряд товаров
Платья в стиле «вторая кожа» станут трендом лета 2022 года
В ДНР заявили о плановом очищении Мариуполя
Зеленский снова сравнил себя с Рейганом
В Подмосковье кассирша похитила миллионы рублей из-за долгов
IBU начал процедуру отстранения Союза биатлонистов России
21-летнего приезжего приговорили к 19 годам за подготовку теракта в Москве
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.