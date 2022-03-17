Сбер и АСВ договорились о сотрудничестве в сфере реализации активов

Сбер и ГК «Агентство по страхованию вкладов» заключили соглашение о сотрудничестве

Сбер и государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве в сфере продажи активов ликвидируемых финансовых организаций. Об этом говорится в сообщении Сбера.

В частности, стороны договорились о размещении на специализированном Портале DA информации о реализуемом имуществе финансовых организаций, в отношении которых Агентство является конкурсным управляющим (ликвидатором). На портале экспонируется около 9 тысяч активов на сумму более 339 миллиардов рублей.

Портал DA станет для Агентства еще одной полноценной витриной, где потенциальные покупатели смогут получить исчерпывающую информацию об интересующем их имуществе.

«Помимо банковских продуктов Сбербанк предлагает своим клиентам сервисы, удовлетворяющие их потребности. Портал DA — одно из таких решений, на котором собраны активы для предпринимателей и частных лиц. Все желающие могут легко найти и приобрести нужное имущество для старта или расширения бизнеса, а также продать непрофильные активы. Соглашение с АСВ, несомненно, повысит привлекательность сервиса для наших клиентов, а наш партнёр получит хорошую возможность продвигать свои активы на популярной и эффективной площадке», — отметил начальник управления принудительного взыскания и банкротства Сбербанка Евгений Акимов.