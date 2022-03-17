Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Влияние санкций на производство вакцин от COVID-19 в России объяснили

Вирусолог Альтштейн заявил, что производство вакцин в РФ зависит от импортных реактивов

Фото: Андрей Ольферт / РИА Новости

Производство вакцин от COVID-19 в России зависит от поставок импортных реактивов, однако введенные санкции не смогут серьезно влиять на этот процесс, объяснил в интервью радио Sputnik вирусолог, профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

По словам эксперта, фармацевтический рынок напрямую не затронули антироссийские санкции. Тем не менее возникают некоторые трудности с поставками из-за рубежа. Прежде всего они связаны с высокой волатильностью рубля и логистическими проблемами, пояснил вирусолог.

По мнению Альтштейна, в этой ситуации Россия может найти альтернативный вариант. «Можем из Китая тоже получать доступные, пригодные компоненты, которые позволяют выпускать вакцины. Зависимость от импортных поставок у нас довольно большая, но я думаю, что это постепенно будет преодолеваться», — заявил он.

На территории России существует определенный запас компонентов для выпуска вакцин от COVID-19, указал профессор.

Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения отложила инспекцию в Россию для оценки вакцины от коронавируса «Спутник V». Мероприятия изначально планировались на 7 марта, они касались российской заявки на включение «Спутника V» в список вакцин, рекомендованных организацией.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Политтехнолог рассказал о возможных форматах нейтрального статуса для Украины
Российские сахарные заводы начали устанавливать цены в долларах
Принявшая ислам Решетова разочаровала фанатов новым откровенным фото
Звезда «Эйфории» сыграет в фильме по вселенной Человека-паука
Узбекистан отказался признать ДНР и ЛНР
Захарова высказалась об исключении России из G20
Создан новый способ контроля диабета
100-летняя женщина назвала спокойствие причиной своего долголетия
Влияние санкций на производство вакцин от COVID-19 в России объяснили
Россиянин предстанет перед судом за поножовщину с сожительницей и знакомым
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.