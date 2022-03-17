Влияние санкций на производство вакцин от COVID-19 в России объяснили

Вирусолог Альтштейн заявил, что производство вакцин в РФ зависит от импортных реактивов

Производство вакцин от COVID-19 в России зависит от поставок импортных реактивов, однако введенные санкции не смогут серьезно влиять на этот процесс, объяснил в интервью радио Sputnik вирусолог, профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

По словам эксперта, фармацевтический рынок напрямую не затронули антироссийские санкции. Тем не менее возникают некоторые трудности с поставками из-за рубежа. Прежде всего они связаны с высокой волатильностью рубля и логистическими проблемами, пояснил вирусолог.

По мнению Альтштейна, в этой ситуации Россия может найти альтернативный вариант. «Можем из Китая тоже получать доступные, пригодные компоненты, которые позволяют выпускать вакцины. Зависимость от импортных поставок у нас довольно большая, но я думаю, что это постепенно будет преодолеваться», — заявил он.

На территории России существует определенный запас компонентов для выпуска вакцин от COVID-19, указал профессор.

Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения отложила инспекцию в Россию для оценки вакцины от коронавируса «Спутник V». Мероприятия изначально планировались на 7 марта, они касались российской заявки на включение «Спутника V» в список вакцин, рекомендованных организацией.