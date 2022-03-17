Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В Нью-Йорке украли партию бронежилетов для Украины

В Нью-Йорке украли около 400 бронежилетов, предназначавшихся для украинских военных

Фото: Andrew Kelly / Reuters

В Нью-Йорке похитили партию бронежилетов, предназначавшихся для украинских военных. Об этом сообщает РИА Новости.

Около 400 бронежилетов исчезли из здания некоммерческой организации Ukrainian Congress Committee of America ночью 16 марта. Полиции не удалось обнаружить похищенное.

Кто передал бронежилеты организации — неизвестно.

16 марта стало известно, что США выделят Украине дополнительно 800 миллионов долларов военной помощи. Американский президент Джо Байден напомнил, что 12 марта его администрация утвердила 200 миллионов долларов помощи для поддержания стабильного потока вооружений на Украину. Таким образом, за неделю объем помощи Киеву достигнет миллиарда долларов. Байден рассказал, что помимо финансовой поддержки украинской стороне будут переданы 800 систем ПВО.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Кремль отреагировал на обвинение Байдена в адрес Путина
Захарова раскритиковала публикацию La Stampa за фото с погибшими в Донецке
В Нью-Йорке украли партию бронежилетов для Украины
Кадыров пообещал жителям Мариуполя мирную жизнь
Украинский дипломат попытался вывезти 25 килограмм золота за границу
Москвичи вспомнили ассортимент киосков у метро «Кропоткинская»
Конгрессвумен США обвинили в предательстве из-за действий на встрече с Зеленским
Стало известно о трех погибших в результате землетрясения в Японии
Британский наемник уехал домой после девяти часов пребывания на Украине
Кадыров сообщил о прорыве спецназовцев из кольца украинских националистов
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.