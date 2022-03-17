Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

США раздали нефть из стратегического резерва

США распределят нефть из стратегического резерва между семью компаниями

Фото: Lucas Jackson / Reuters

Правительство США раздало 30 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва и распределило ее между семью компаниями, с которыми были заключены контракты, сообщается на сайте министерства энергетики страны.

На объявление о продаже нефти откликнулись 13 компаний, подавших в общей сложности 109 заявок. В итоге контракты заключили с Atlantic Trading & Marketing, Chevron USA, Gunvor USA, Marathon Petroleum Supply and Trading, Motiva Enterprises, Philips 66 Company, а также Valero Marketing and Supply Company. Они выкупят от 0,35 до 16 миллионов баррелей.

Brent от TradingView

Ожидается, что поставки будут произведены с 1 апреля по 31 мая. В сообщении Минэнерго отмечается, что такой шаг стал «частью скоординированных действий со странами-членами Международного энергетического агентства (МЭА)», в рамках которых Вашингтон собирается высвободить 60 миллионов баррелей из стратегических запасов.

Власти США рассчитывают таким образом нивелировать дефицит предложения, образовавшийся из-за ситуации на Украине и, в частности, запрета ни импорт нефти из России, введенного США в начале марта.

Стратегический резерв нефти был создан в США после энергетического кризиса 1973 года, вызванного отказом ряда арабских стран поставлять топливо Вашингтону и его союзникам по Войне судного дня. Он призван устранить нехватку нефти в стране на случай возможных перебоев с внешними поставками.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Политтехнолог рассказал о возможных форматах нейтрального статуса для Украины
В Шереметьево отказались от масочного режима
Назван лауреат аналога Нобелевской премии в архитектуре
Ученица Плющенко рассказала о строгих тренировках у Тутберидзе
Прима-балерина Смирнова покинула Большой театр и уехала из России
В России госпитализировали 5008 пациентов с коронавирусом
Сотрудницу российского банка отправили в колонию за хищение миллионов у клиентов
Врач-диетолог назвала признаки повышенного уровня сахара в крови
«Калашников» представит в Санкт-Петербурге десантный катер
США раздали нефть из стратегического резерва
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.